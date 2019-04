Doliu la Universitatea Tehnica ''Gheorghe Asachi''! Un reputat profesor, fost decan, s-a stins din viata 

Vasile Merticaru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reputatul profesor Vasile Merticaru, fost decan al Facultatii de Mecanica din Iasi, prodecan al aceleasi facultati, s-a stins din viata pe data de 29 martie. Amintim ca acesta a fost o persoana marcanta a Scolii de Inginerie Mecanica din Iasi, cu o larga recunoastere stiintifica in Romania, dar si in afara tarii. Un nou prorector al Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi '' Pe 29 martie 2019 s-a stins din viata profesorul Vasile Merticaru, decanul Facultatii de Mecanica din Iasi in perioada 1984-1990, prodecan al Facultatii de Mecanica in perioada 1974-1984, intemeietorul si seful Catedrei de Teoria Mecanismelor si Robotica, in perioada 1990-2000, personalitat ...