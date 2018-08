DOLIU national! A murit un cunoscut om de radio

Doliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cristian Dicianu, unul dintre cei mai vechi oameni de radio, fost director al Pro FM, a incetat din viata. Acesta a fost unul dintre pionierii FM-ului de dupa 1990. A inceput la Radio Contact, in primii ani de dupa Revolutie. Vezi si: DOLIU in lumea muzicii! O cunoscuta cantareata a murit Timp de opt ani, a prezentat matinalul Radio Contact. A facut parte din echipa Pro FM, in perioada in care la postul de radio, parte a grupului lui Adrian Sarbu, lucrau, printre altii Cristi Schnebli, Bogdan Stratula, Andrei Gheorghe, Andi Moisescu, Mihai Dobrovolschi, Marius Dobre, Ramon Cotizo, Vali Barbulescu si George Vintila. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram ...