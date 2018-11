DOLIU pentru o cunoscuta vedeta de televiziune. Si-a pierdut mama chiar de Ziua Recunostintei

Oprah Winfrey google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vedeta de televiziune trece prin momente dificile. Oprah Winfrey a aflat ca mama ei a murit tocmai de Ziua Recunostintei. Vernita Lee avea 83 de ani si s-a stins de Ziua Recunostintei. Anuntul a fost facut de nepoata lui Oprah, Alisha Hayes, scrie TMZ. Vedeta de televiziune si mama sa nu au fost foarte apropiate. La scurt timp duce ce a nascut-o pe Oprah, Vernita s-a mutat in Milwaukee ca sa castige bani pentru a-si intretine familia. Fetita a fost crescuta de bunica. Cele doua s-au reunit cand Oprah avea sase ani, insa doar pentru putina vreme. Vezi si: DOLIU in lumea fotbalului! Un fotbalist al "generatiei de aur" a murit In 1963, cand a dat nastere unei alte fete, Vernita ...