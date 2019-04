Doliu! Prezentatorul TV Ron Sweed a murit

Ron Sweed google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prezentatorul TV Ron Sweed s-a stins din viata la varsta de 70 de ani. Sotia lui a dat vestea teribila. Decesul sau a fost anuntat de familie, sotia sa postand pe faptul ca acesta s-a stins din viata. Ron Sweed suferise un atac de cord in luna noiembrie a anului trecut, din care nu isi revenise complet. Cei care l-au apreciat in timpul vietii l-au omagiat in mesaje postate pe retelele de socializare. El a debutat in televiziune facand show-uri umoristice, in anii 70, in care distrugea cu ajutorul artificiilor si altor materiale pirotehnice diferite obiecte (marionete, toalete, machete de avioane). Stilul sau nonconformist i-a adus apreciere si si-a castigat rapid popopularitatea in televiziunea am ...