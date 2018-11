Doliu! S-a stins din viata "vindecatorul" lui Nicolae Ceausescu

Doliu 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Constantin Mudava, fost candidat la alegerile prezidentiale, a murit. Constantin Mudava, cunoscut drept „vindecatorul" lui Nicolae Ceausescu a murit. Mudava a dorit sa ajunga presedintele Romaniei in anul 1996 si a candidat ca independent. In acel an, Ion Iliescu a pierdut alegerile in fata lui Emil Constantinescu. Nicolae Ceausescu i-a dat asa-zisului vindecator trei cabinete medicale in subordine in Scornicesti, localitatea natala a dictatorului. Un fost candidat la alegerile prezidentiale a murit. Este vorba despre Constantin Mudava, cunoscut drept „vindecatorul" lui Nicolae Ceausescu. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...