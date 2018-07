DOLIU! Un cunoscut actor a incetat din viata. S-a iubit cu celebra Audrey Hepburn

Doliu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Robert Wolders, actorul danez in varsta de 81 de ani, care a avut ocazia de a se iubi cu celebra Audrey Hepburn, a murit. Actorul a inconjurat de familie, potrivit spuselor directorului executiv al lui Audrey Hepburn, potrivit The Hollywood Reporter. Vezi si: Vestea trista a zilei! Un celebru actor roman a fost gasit fara suflare! Pompierii au spart usa! Jucase sute de roluri - FOTO, VIDEO S-a facut remarcat in 1960 odata cu lansarea filmului western "Laredo", apoi a jucat alaturi de iubita lui in pelicula "Interval", in 1973. Inainte de a se indragosti iremediabil de Audrey Hepburn, el a fost casatorit cu actrita Merle Obern, pana la varsta de 68 de ani. Robert Wolders s-a iu ...