DOLIU! Un cunoscut designer IT a murit dupa o lunga lupta cu o boala necrutatoare

Doliu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rick Dickinson, designerul calculatoarelor Sinclair, a murit in SUA, in timp ce primea tratament pentru cancer. Designerul britanic Rick Dickinson (60 de ani) a lucrat pentru Sinclair Research si a supravegheat crearea computerelor in anii 1980. El a fost responsabil de aspectul modelelor ZX80 si ZX81. Rick Dickinson a murit dupa ce medicii i-au spus ca are cancer. In ciuda tratamentului pe care l-a urmat o perioada corpul lui nu a mai rezistat in fata bolii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. sinclair ick dickinson sinclair research ...