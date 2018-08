DOLIU! Un cunoscut dramaturg a murit

Doliu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dramaturgul american Neil Simon, unul din cei mai prolifici si populari autori de pe Broadway, a incetat din viata duminica, la varsta de 91 de ani, a relatat New York Times, citand-l pe agentul sau, transmite Reuters. Dramaturg si scenarist, Neil Simon a imbinat umorul, drama si introspectia in piese precum 'The Odd Couple,' 'The Goodbye Girl' si 'Lost in Yonkers', jucate cu casa inchisa in multe teatre din lume. A fost distins cu patru premii Tony si nominalizat la alte 13, iar in 1991 a primit Premiul Pulitzer pentru 'Lost in Yonkers'. Multe din piesele sale au fost ecranizate, aducandu-i patru nominalizari la Oscar. Un critic din New York l-a numit 'nu doar un succes ...