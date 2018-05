DOLIU! Un cunoscut scriitor american a murit

Doliu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scriitorul american Tom Wolfe, cel care a consacrat sintagma ''noul jurnalism'', a decedat marti la varsta de 87 de ani, potrivit agentului sau, informeaza Reuters. Wolfe a redat cultura si spiritul american de-a lungul a cinci decenii in numeroase carti de eseuri si romane: ''The Electric Kool-Aid Acid Test'' (1968), ''Radical Chic & Mau-Mauing the Flak Catchers'' (1970), ''The Painted Word'' (1975) ''The Right Stuff'' (1979), ''The Bonfire of the Vanities'' (1987), ''A Man in Full'' (1998), ''I am Charlotte Simmons'' (2004), ''Back to Blood'' (2012). Scrieril ...