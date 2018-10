DOLIU! Un politician roman a fost gasit mort in casa

Doliu 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sorin Gheorghe a fost subprefect de Buzau. Politicianul a suferit un atac de cord in cursul zilei de vineri. In ultima perioada, starea lui de sanatate s-a inrautatit si a facut mai multe investigatii medicale, care insa nu ar fi aratat nicio problema serioasa de sanatate. Sorin Gheorghe nu a mai raspuns la telefon, motiv pentru care apropiatii sai au hotarat sa sparga usa casei unde barbatul locuia. L-au gasit acolo zacand fara suflare. Politia a deschis o ancheta pentru a afla exact conditiile in care s-a produs tragedia. Vezi si: DOLIU in lumea fotbalului romanesc! Baiatul unui fost fotbalist a murit la 14 ani ”A fost un bun prieten, un om care a sprijinit proiectele noastre, ori de cate ...