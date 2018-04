Domenico Dolce si Stefano Gabbana: Dupa moartea noastra nu ne va inlocui niciun designer

Stiliştii Domenico Dolce şi Stefano Gabbana, creatorii mărcii Dolce & Gabbana, nu intenţionează să îşi vândă casa de modă, subliniind că după moartea lor nimeni nu îi va înlocui, au declarat cei doi pentru cotidianul Il Corriere della Sera, publicat joi. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); "Odată cu moartea noastră se va sfârşi şi cu D&G. Nu vreau ca un designer japonez să înceapă să deseneze pentru Dolce & Gabbana", a afirmat Stefano Gabbana. Domenico Dolce a precizat că "a refuzat orice ofertă de cumpărare" a mărcii. "Poţi avea atât de mulţi bani, dar dacă nu eşti liber, ce faci? Nu mergi la cimitir cu un sicriu plin de bani", a spus el. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); În privinţa banilor, "nu am timp să-i cheltui. Sunt mereu ocupat cu munca. Îmi este indiferent dacă devin bogat, obiectivul meu este să am succes", a spus Stefano Gabbana. Cei doi au explicat că sunt apropiaţi, chiar dacă nu mai formează un cuplu. "Astăzi, ceea ce este al meu este şi al lui, şi invers (...) Partenerii noştri o ştiu: dacă îţi convine asta, este bine, dacă nu, este acelaşi lucru", a afirmat Domenico Dolce. O prezentare de modă D&G va avea loc săptămâna aceasta la New York. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.