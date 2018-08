Domnul Luigi, un TAXIMETRIST, dupa ce a lasat un client la destinatie, a ramas MUT DE UIMIRE

Domnul Luigi Unguritu, 50 de ani, din Craiova, a inapoiat 5.000 de lei unui client care isi pierduse banii pe bancheta masinii sale.

Omul nu s-a gandit nicio clipa sa pastreze banii, desi castiga aceasta suma in cinci luni de munca. Pentru ca n-a putut sa dea de urma clientului, taximetristul a dus portofelul la Sectia 3 Politie Craiova, iar oamenii legii l-au gasit pe proprietar, cei doi barbati intalnindu-se in fata politistilor.

„Sunt taximetrist de cinci ani. Am mai facut taximetrie inainte, dar apoi am mai lucrat in alte locuri, iar acum m-am intors la aceasta meserie. Muncesc mult si ne descurcam greu cu banii pe care ii avem lunar pentru ca sotia mea este pensionata medical si are doar 400 de lei lunar. Dar, sa zicem ca pot sa asigur familiei un trai cat de cat decent“, a declarat pentru Gazeta de Sud, barbatul.

Desi veniturile lunare nu prea ii permit sa mearga in concedii, iar atunci cand totusi reuseste nu poate sa stea mai mult de cateva zile, barbatul nu s-a gandit nici macar o secunda sa pastreze banii pierdusi de client.

”Dupa ce am lasat clientul la o destinatie din Valea Rosie, am plecat intr-o statie de taxiuri. Acolo m-am uitat pe bancheta si am vazut portofelul. Atunci m-am intors imediat unde lasasem clientul, dar nu l-am mai gasit. M-am uitat pe buletin si am vazut ca domnul este din Afumati, judetul Dolj. Atunci am dat un telefon unei persoane din Afumati pe care o cunosteam, dar nu am gasit-o. Am hotarat apoi sa merg la politie, unde am povestit cele intamplate. M-am gandit doar la faptul ca as fi putut fi eu in locul domnului respectiv. Nu as fi pastrat banii niciodata pentru ca, daca as fi facut acest lucru, nu as mai fi putut sa dorm noaptea. Asa am fost educat in familie si nu puteam sa fac altfel. Am mai gasit in masina, de-a lungul timpului, multe telefoane, insa le-am dat inapoi pe toate“, a explicat taximetristul.

Barbatul spune, pentru sursa citata, ca banii pe care ii castiga ii chibzuieste cu mare grija pentru ca are doi copii pe care trebuie sa ii intretina pana vor fi pe picioarele lor.

„Am doi copii. Baiatul este in anul III la Facultatea de Automatica, iar fetita a intrat anul acesta la Facultatea de Moase si Asistente cu nota 10. Eu cred ca am reusit sa ii cresc si sa ii educ destul de bine. Intotdeauna ne-au ascultat“, spune taximetristul, incurajand toti oamenii sa inapoieze lucrurile care nu le apartin pentru ca nu ii vor face niciodata fericiti.

