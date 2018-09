Donald Trump a anuntat care este cea mai mare greseala din istoria SUA

Donald Trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele SUA, Donald Trump, a facut o serie de declaratii cu privire la ceea ce numeste el, cea mai mare greseala din istoria SUA. “Cea mai mare greseala facuta vreodata in istoria tarii noastre: interventiile din Orientul Mijlociu ale presedintelui Bush”, a declarat presedintele Trump in timpul unui interviu pentru Hill.TV. ”Poate ca Obama i-a scos in mod gresit de acolo (n.r. pe soldatii nostri), dar interventia este, pentru mine, cea mai mare greseala din istoria tarii noastre.” a spus Trump. Liderul de la Casa Alba a oferit si explicatii: ”Am cheltuit 7 trilioane de dolari in Orientul Mijlociu... Sapte trilioane de dolari si milioane de vieti - pentru ca, stii, imi ...