Donald Trump a promulgat bugetul pe 2019 al Pentagonului

Preşedintele american Donald Trump a semnat luni legea bugetului Pentagonului pe 2019 care prevede cheltuieli de 716 miliarde de dolari, apărându-şi proiectul de Forţă spaţială şi arătând cu degetul spre China, relatează AFP, DPA şi Reuters. Această lege de finanţare "le va da militarilor americani puterea de foc de care au nevoie pentru a câştiga orice conflict rapid şi de manieră decisivă", a declarat preşedintele american în cursul unei ceremonii de semnare de la baza militară Fort Drum, în statul New York. "Credem că soldaţii noştri merită instrumentele, echipamentul şi resursele pe care le-au câştigat cu sângele, sudoarea şi lacrimile lor", a adăugat Donald Trump. Foto: (c) Carlos Barria / REUTERS Legea deblochează 69 de miliarde de dolari pentru operaţiuni în curs (Afganistan, Siria, Irak şi Somalia, etc.), prevede o creştere cu 2,6% a salariilor membrilor forţelor armate şi autorizează zeci de miliarde de dolari investiţii în modernizarea Forţelor navale şi aeriene şi a rachetelor pentru apărarea SUA. În ceea ce priveşte Forţa spaţială, din care Trump vrea să facă a şasea ramură din forţele armate, ea va necesita o finanţare complementară pe care Congresul va trebui să o aprobe. "Ca şi cerul, pământul şi marea, spaţiul a devenit un teren de luptă", a declarat el. O Forţă spaţială va permite SUA "să-şi prindă din urmă" adversarii, care deja "au început înarmarea spaţiului", a indicat Trump. Foto: (c) Carlos Barria / REUTERS "China chiar a lansat o nouă divizie a forţelor sale armate pentru a superviza programele sale militare în spaţiu", a precizat el. Preşedintele american nu a menţionat "Forţa spaţială" a Rusiei, care există deja de mai mulţi ani. "Suntem cei mai puternici. Suntem cei mai bine finanţaţi. Suntem cei mai mulţi. Suntem cei mai puternici. Suntem cei mai deştepţi", a mai spus el.AGERPRES/(AS - editor: Florin Ştefan)