Donald Trump a semnat decretul de recunoastere a suveranitatii Israelului asupra Inaltimilor Golan

Donald Trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Donald Trump a semnat luni decretul prin care Statele Unite ale Americii recunosc suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, scrie Reuters. Decretul a formalizat decizia presedintelui SUA exprimata la sfarsitul saptamanii trecute intr-o declaratie, conform careia „este timpul ca Statele Unite sa recunoasca suveranitatea deplina a Israelului asupra regiunii”. In urma acestei decizii, Netanyahu a crescut in sondaje pentru alegerile din 9 aprilie. Vezi si: Klaus Iohannis, servitorul Angelei Merkel? Israelul a ocupat o mare parte a Inaltimilor Golan, teritoriu sirian, in timpul razboiului de Sase Zile din 1967, anexand ulterior regiunea. La jumatatea lui noiembr ...