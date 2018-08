Donald Trump a semnat: Il contesta pe procurorul special Robert Mueller și i-a retras accesul la date secrete unui alt oficial

Nicaieri in Uniunea Europeana, nici in Polonia si nici in Ungaria, atacurile impotriva justitiei nu sunt atat de violente, abuzurile asupra libertatilor atat de numeroase si de grave, iar politicienii aflati la putere atat de corupti ca in Romania, scrie Le Figaro.

Imediat după participarea la Eurovision Cezar Ouatu a fost catalogat. S-a spus că are alte orientări sexuale și că ascunde acest lucru. Într-un interviu recent și extrem de sincer, artistul a declarat că nu are nimic împotriva comunității LGBT, că acceptă să aibă roluri de travestit fără nicio problemă., dar că nu e gay. Cezar […] The post Cezar Ouatu reacționează după ce a fost catalogat drept gay! ”Lumea are percepții ciudate”! appeared first on Cancan.ro.