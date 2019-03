Donald Trump: A venit vremea ca SUA sa recunoasca suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan

Donald Trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele american Donald Trump s-a declarat joi in favoarea recunoasterii suveranitatii Israelului asupra zonei pe care a ocupat-o si anexat-o in Inaltimile Golan, o decizie care nu a fost niciodata recunoscuta de comunitatea internationala, scrie AFP. "Dupa 52 de ani, este timpul pentru Statele Unite sa recunoasca deplin suveranitatea Israelului asupra Golanului, care are o importanta strategica pentru statul Israel si pentru stabilitatea regionala", a scris Trump, pe Twitter. Acest anunt vine cu patru zile inainte de vizita la Casa Alba a premierului israelian Benjamin Netanyahu, in plina campanie pentru realegerea sa la parlamentarele din 9 aprilie. Anuntul reprezinta un atu foarte put ...