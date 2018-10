Donald Trump acuza The New York Times de 'fake news', dupa ce ziarul a publicat un articol despre interceptarea convorbirilor sale de catre China și Rusia

Preşedintele SUA, Donald Trump, a catalogat drept "ştire falsă" articolul publicat de cotidianul The New York Times conform căruia serviciile secrete din Rusia şi China ar intercepta conversaţiile sale telefonice, informează Mediafax.

"Cotidianul The New York Times are o nouă ştire falsă, care arată că acum ruşii şi chinezii (mă bucur că, în sfârşit, au adăugat China) ascultă convorbirile mele efectuate cu telefonul mobil. Doar că eu folosesc rar telefonul mobil, iar când fac acest lucru este doar cu autorizaţia serviciilor guvernamentale. Îmi plac titlurile dure. Doar că sunt noi ştiri false!", a transmis Donald Trump joi seară prin Twitter.

Anterior, preşedintele afirma: "Aşa-numiţii experţi în Trump de la New York Times au scris un articol lung şi plictisitor despre modul în care folosesc eu telefonul mobil, un articol care este atât de incorect încât nu am timp aici pentr a-l corecta. Eu folosesc doar telefoane guvernamentale, doar foarte rar am folosit un telefon mobil guvernamental. Ştirea este mult prea greşită!"

Potrivit unor foşti şi actuali oficiali americani citaţi de cotidianul The New York Times, rapoarte ale serviciilor secrete americane arată că atunci când Donald Trump utilizează telefonul său mobil iPhone pentru a vorbi cu prieteni chestiuni personale, conversaţiile sunt interceptate de agenţii secrete din China şi Rusia. Consilierii prezidenţiali l-au atenţionat frecvent pe Donald Trump că există riscul interceptării convorbirilor telefonice private, îndemnându-l să nu discute despre teme politice ori comerciale.