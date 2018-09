Donald Trump, acuzatii la adresa Chinei: "Vrea sa influenteze alegerile americane"

Donald Trump 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Razboiul comercial dintre Statele Unite si China ameninta sa devina si unul politic. Presedintele Donald Trump a acuzat Beijingul ca se amesteca in alegerile americane din noiembrie. China a respins acuzatiile si i-a reprosat liderului de la Casa Alba ca impiedica activitati militare comune. Beijingul a avertizat ca vizita secretarului american al Apararii ar putea fi anulata. Schimbul de replici a avut loc chiar la Consiliul de Securitate, a carei reuniune a fost prezidata, pentru prima oara, chiar de Donald Trump. Intrebat de un reporter daca are dovezi pentru acuzatiile aduse Chinei, presedintele american a confirmat si a repetat ca Beijingul vrea sa evite victoria republicanilor in alegerile din no ...