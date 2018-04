Donald Trump ameninta cu un atac: „Rusia, pregateste-te, vin rachetele!”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele american Donald Trump avertizeaza Rusia ca va urma un atac in Siria, in contextul in care Bashar al-Assad este banuit de folosirea armelor chimice asupra populatiei. ”Rusia a promis ca va dobori orice racheta trasa spre Siria. Rusia, pregateste-te, pentru ca vor veni rachetele, noi si inteligente. Nu ar trebui sa fii aliata unui Animal care ataca cu arme chimice, care omoara oameni si ii face placere”, a scris Trump pe Twitter. Presedintele SUA a revenit la scurt timp cu un nou mesaj: Relatia noastra cu Rusia este acum mai rea decat a fost vreodata, si aici includem si perioada Razboiului Rece. Nu este niciun motiv sa se intample asta. Rusia are nevoie sa o ajutam cu economia, ceva ce ar fi foarte uso ...