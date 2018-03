Donald Trump, anunt important despre taxele vamale. Renasc temerile legate de un razboi comercial global

Donald Trump 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va impune taxe vamale mari pentru importurile de otel si aluminiu in Statele Unite, cu riscul de a provoca un razboi comercial cu principalii sai parteneri comerciali si in primul rand cu China, scrie AFP. "Le voi promulga saptamana viitoare", a spus Trump, in cadrul unei intalniri la Casa Alba cu producatorii americani de otel si aluminiu. "Si vor fi aplicate pentru mult timp", a subliniat el. Acesta a evocat tarife vamale de 25% pentru otel si 10% pentru aluminiu, fara a specifica insa ce tari vor fi vizate. "Trebuie sa va reconstruiti industriile", a spus acesta, adaugand ca importurile cu preturi mici "ne dis ...