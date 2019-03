Donald Trump ar putea primi Brazilia in NATO

Donald Trump 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele american Donald Trump a afirmat marti ca are in vedere primirea Braziliei in NATO, transmite Reuters. “Ne vom gandi foarte, foarte serios la asta in ceea ce priveste - fie ca este NATO, fie ceva in legatura cu alianta”, a declarat Trump reporterilor, cu ocazia primirii la Casa Alba a omologului sau brazilian, Jair Bolsonaro, potrivit Agerpres. Pana acum, singura tara latinoamericana ce s-a alaturat NATO ca “partener global”, fara obligatia de a participa la actiuni militare, este Columbia, care a primit acest statut in 2018. Vezi si: Trump s-a opus prin veto rezolutiei Congresului SUA de revocare a starii de urgenta Presedintele SUA a adaugat ca sustin ...