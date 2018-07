Donald Trump avertizeaza prin Twitter ca va investiga platforma de microblogging. Ce il nemultumeste pe presedintele american

Imagini de la eveniment. Inundatii pe Aleea Egretei din Constanta. Mai multe garsoniere sunt afectate. Pompierii chemati in ajutor (galerie foto) Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați în această seară să intervină pe ALeea Egretei din Constanța acolo unde mai multe garsoniere situate la subsolul unui imobil s-au inundat. Din primele informații apa măso ...

Codul galben de ploi torențiale și vijelii a fost prelungit pana sambata seara. Zonele afectate Administrația Națională de Meteorologie a prelungit codul galben de vreme rea. În intervalul 26 iulie, ora 23 – 28 iulie, ora 21, în Moldova, sudul și estul Transilvaniei, local în Dobrogea și Muntenia, precum și în zonele de munte, vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferică accentuată, c ...

Fost procuror DNA, numit consilier al noului procuror-sef al DIICOT. De ce dosare este legat numele magistratului Procurorul-şef al DIICOT, Felix Bănilă, a numit-o în funcţia de consilier pe Mariana Alexandru, fost procuror în cadrul DNA, informează Agerpres.ro. Mariana Alexandru a ocupat funcţia de procuror-şef adjunct al Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de ...

Gușa: #GuraPSD, fenomen care se va rostogoli. PSD, total nepregatit pentru prezidențialele din 2019 Fenomenul #GuraPSD, care se aude tot mai des în spațiul public și vine de la categorii sociale diverse, se va rostogoli, consideră Cozmin Gușă, precizând că în acest moment partidul este complet nepregătit pentru alegerile prezidențiale din 2019. Citește mai departe...

O padure de pini din apropierea Berlinului este in flacari. Locuitorii unui sat se pregatesc de evacuare (Video) Autoritatile germane le-au transmis locuitorilor unui sat situat in apropierea Berlinului sa se pregateasca de o posibila evacuare din cauza unui incendiu dintr-o padure apropiata, scrie New York Times, citand The Associated Press.

Semnaturile lui Dragnea si Maior de pe protocolul dintre Ministerul Dezvoltarii si SRI Deputatul USR Lucian Viziteu a publicat, pe Facebook, pagina din acordul de cooperare, din 2014, dintre SRI și Ministerul Dezvoltării, cu semnăturile lui George Maior și Liviu Dragnea. Citește mai departe...

Dezastru in cariera candidatei Florentina Mirica. Indisciplina, violența și practici de magie anchetate de CSM cand era procuror la Buftea. DOCUMENTE Pe când era procuror la Parchetul Buftea, candidata la șefia DNA, Florentina Mirică și soțul său, Alexandru Mirică, au fost în permanent conflict cu fosta conducere – prim-procurorul Mihai Betelie, respectiv prim-procurorul adjunct Nelu Carpen. Atitudinile ostile ale celor doi se manifestau prin act ...

Care este salariul lui Dragoș Dolanescu, deputat in Parlamentul din Costa Rica: ”Raman cu…” Dragos Dolănescu este deputat în Parlamentul din Costa Rica și toată lumea s-a întrebat cât câștigă fiul regretatului Ion Dolănescu. Ei bine, răspunsul vine chiar de la Dragoș Dolănescu! (Promotiile zilei la monitoare) Dragoș Dolănescu și-a văzut visul cu ochii, în urmă cu câteva luni atunci când a câștigat împreună cu partidul său suficiente voturi […] The post Care este salariul lui Dragoș Dolănescu, deputat în Parlamentul din Costa Rica: ”Rămân cu…” appeared first on Cancan.ro.

Care e prima țara care ofera gratuit transport in comun cu autobuzul Estonia a devenit prima ţară europeană care oferă transport gratuit cu autobuzul pe aproape întregul său teritoriu, în speranţa de a limita exodul rural şi consumul de combustibili fosili, informează joi AFP. ‘Există numeroase oraşe şi regiuni în Europa în care transportul în comun este gratuit, dar până acum nu a existat un proiect de […] The post Care e prima țară care oferă gratuit transport în comun cu autobuzul appeared first on Cancan.ro.