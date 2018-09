Donald Trump cere o ancheta in legatura cu editorialul anonim din New York Times

Donald Trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele american Donald Trump l-a indemnat pe procurorul general Jeff Sessions sa deschida o ancheta privind un editorial al unui oficial anonim din cadrul Administratiei SUA, publicat de cotidianul New York Times, in care este contestata capacitatea presedintelui de a-si indeplini atributiile. Trump le-a spus reporterilor la bordul aeronavei prezidentiale Air Force One ca editorialul ar trebui investigat ca fiind o chestiune de securitate nationala si a sugerat ca ar putea initia actiuni impotriva cotidianului New York Times, relateaza agentia Reuters, citata de Mediafax. "Vom vedea. Verific asta chiar acum", le-a spus Trump reporterilor. Procurorul general al SUA, Jeff Sessions, " ...