Donald Trump condamna atacul monstruos din Siria: O decizie importanta va fi luata in 24-48 de ore

SUA au cerut Consiliului de Securitate al ONU o investigatie indepedenta in presupusul atac chimic din Siria, relateaza AFP. Donald Trump a anuntat ca o decizie importanta in legatura cu Siria va fi luata in 24-48 de ore si a condamnat din nou atacul monstruos comis asupra unor nevinovati, relateaza AFP. "Nu exclud nicio varianta", a anuntat luni Secretarul Apararii din SUA, James Mattis in legatura cu un raspuns in acest caz. Si premierul britanic, Theresa May, a declarat ca Bashar al-Assad si sustinatorii sai trebuie sa dea socoteala daca presupusul atac chimic este confirmat, relateaza AFP. Vezi si: Avertismentul Rusiei pentru Donald Trump: „O interventie militara pentru p ...