Donald Trump, deranjat de interceptari, il critica din nou pe ministrul Justitiei

Donald Trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele american Donald Trump a lansat miercuri un nou atac impotriva lui Jeff Sessions, ministrul numit de el pentru a conduce Justitia, caracterizand drept "rusinoasa" alegerea procedurii pentru a ancheta eventuale abuzuri in termeni de interceptari, scrie AFP. "De ce Jeff Sessions a cerut inspectorului general sa ancheteze asupra posibilelor abuzuri legate de Fisa ?", s-a intrebat Trump, referindu-se la legea FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) care detaliaza conditiile in care o persoana poate fi pusa sub interceptare. "Va dura la nesfarsit, nu are puterea de a angaja urmariri penale", s-a plans presedintele, care isi critica sau lauda in mod regulat mem ...