Donald Trump, despre Mike Pompeo, noul sef al diplomatiei: "Suntem suntem mereu pe aceeasi lungime de unda"

Diplomatia americana intra intr-o noua etapa cu Mike Pompeo, fostul director CIA, la conducere. Pentru moment, este o perioada de tranzitie, anuntata ca atare de Rex Tillerson in discursul de ramas bun de la Departamentul de Stat. A avertizat ca Rusia are un comportament ingrijorator. Spre deosebire de Rex Tillerson, care a avut cu Donald Trump o relatie calificata de analisti drept rece si marcata de divergente mai mult sau mai putin vizibile, Mike Pompeo este unul dintre cei care au reusit sa-si faca loc in primul cerc al colaboratorilor apropiati ai actualului presedinte. Avem acelasi mod de a gandi, a spus Donald Trump, dupa ce a anuntat pe Twitter numele noului sef al diplomatiei americane. Este o ...