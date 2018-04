Donald Trump doreste mobilizarea armatei la granita cu Mexicul pentru blocarea imigrantilor

Donald Trump 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele american, Donald Trump, a afirmat marti ca doreste sa desfasoare armata americana la granita cu Mexicul, ceea ce, in opinia sa, ar constitui "un mare pas", transmite AFP. "Ne vom apara granita cu armata noastra", a declarat Donald Trump in cursul unei intalniri cu liderii tarilor baltice, cultivandu-si imaginea de fermitate in privinta imigratiei cu un nou atac la adresa predecesorului sau Barack Obama care "a facut schimbari ce au dus pur si simplu la absenta frontierei". Liderul de la Casa Alba a reprosat vehement Mexicului in ultimele zile ca lasa peste 1.000 de migranti din America Centrala sa inainteze spre Statele Unite, unde multi dintre ei spera sa ...