Donald Trump il acuza pe procurorul Robert Mueller de 'conflicte de interes'

Preşedintele american, Donald Trump, l-a acuzat duminică pe procurorul special Robert Mueller că are "conflicte de interes" care ar trebui să-i interzică desfăşurarea anchetei asupra bănuielilor de ingerinţă rusă în alegerile prezidenţiale din 2016, relatează AFP. Într-o serie de mesaje pe Twitter în care a atacat credibilitatea procurorului special, Donald Trump a declarat că a avut de-a lungul anilor "o relaţie de afaceri foarte urâtă şi conflictuală" cu Robert Mueller. În trecut, Donald Trump s-a mai referit la existenţa unor conflicte de interes în ce-l priveşte pe Robert Mueller, dar este pentru prima dată când detaliază public acuzaţiile sale. "Robert Mueller va dezvălui vreodată conflictele sale de interes cu Preşedintele Trump, printre care faptul că am avut o relaţie de afaceri foarte urâtă şi conflictuală, l-am refuzat ca şef al FBI (cu o zi înainte să fie numit procuror special), iar Comey este prietenul său apropiat", a declarat Donald Trump într-unul din mesajele sale. James Comey a fost demis de Donald Trump din funcţia de director al FBI în mai 2017 şi ulterior s-a arătat foarte critic faţă de preşedinte. Cotidianul New York Times (NYT) a afirmat în ianuarie că Donald Trump a dorit să-l demită şi pe Robert Mueller în iunie 2017, dar a renunţat după ce un consilier juridic de la Casa Albă, Don McGahn, a ameninţat că demisionează dacă face acest lucru. La acea dată, NYT a scris că Donald Trump a vorbit despre trei conflicte de interes care l-ar afecta pe Robert Mueller şi, în opinia sa, l-ar descalifica pentru a efectua ancheta asupra acuzaţiilor de ingerinţă rusă. Ar fi vorba despre un diferend legat de tarifele de la National Golf Club al cărui proprietar este Donald Trump, activitatea prestată de Robert Mueller pentru o firmă de avocatură care îl reprezentase pe ginerele preşedintelui, Jared Kushner, şi o întrevedere pe care cei doi ar fi avut-o pentru a examina candidatura lui Mueller la conducerea FBI, în ajunul numirii sale ca procuror special. În calitate de procuror special, Robert Mueller trebuie să stabilească dacă responsabili ruşi s-au amestecat în campania prezidenţială din SUA în 2016, dacă a avut loc o înţelegere secretă între oficiali ruşi şi echipa de campanie a candidatului republican şi dacă, ulterior, Donald Trump s-a făcut vinovat de obstrucţionarea justiţiei. Trump a respins orice înţelegere secretă şi orice obstrucţionare în acest dosar. Autorităţile ruse au negat întotdeauna că s-au amestecat în campania din 2016, la finalul căreia candidatul republican Donald Trump a învins-o pe adversara sa democrată, Hillary Clinton.