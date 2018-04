Donald Trump isi indreapta armele catre Vladimir Putin: "Sanctiunile rusesti vor veni"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); SUA vor adopta luni noi "sanctiuni rusesti" in legatura cu utilizarea armelor chimice de catre regimul sirian, sustinut politic si militar de Moscova, a anuntat duminica ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, citata de AFP si Reuters. SUA au luat deja numeroase masuri punitive impotriva "comportamentului necorespunzator" al Rusiei intr-o serie de dosare, a amintit ea la canalul Fox News, enumerand expulzarea a 60 de "spioni rusi", ca riposta la otravirea in Marea Britanie a unui ex-agent rus, recentele sanctiuni impotriva "oligarhilor" apropiati Kremlinului si vanzarea de rachete antitanc Ucrainei, conform Agerpres. Ea a evocat apoi "sanctiunile care continua sa soseasca, ceea c ...