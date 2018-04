Donald Trump, mesaj alarmant: „Atacul in Siria ar putea avea loc curand…”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele american Donald Trump a scris din nou pe Twitter un mesaj alarmant. Acesta a anuntat ca un posibil atac militar impotriva Siriei „ar putea avea loc foarte curand sau deloc foarte curand”. „Nu am spus niciodata cand ar putea avea loc un atac asupra Siriei. Ar putea avea loc foarte curand sau deloc foarte curand! In orice caz, Statele Unite, in timpul Administratiei mele, a facut o treaba formidabila in a scapa regiunea de ISIS. De ce nu auzim ‘Iti multumim, America?”‘, a scris Trump pe Twitter. Miercuri, Trump raspunsese Rusiei pe Twitter, dupa mesajul unei oficialitati ruse ca orice racheta ar fi lansata catre Siria va fi doborata, presedintele american transmitand Moscovei sa s ...