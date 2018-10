Donald Trump: "Nu am baut niciodata o bere in viata mea"

Donald Trump 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Donald Trump a declarat luni ca nu bea nicio picatura de alcool, iar acest lucru este o veste buna pentru toata lumea, scrie AFP. "Pot sa spun sincer ca nu am baut niciodata o bere in viata mea", a spus presedintele american, intr-o lunga conferinta pe peluza Casei Albe. "Este una dintre rarele mele calitati: nu beau (...) Va imaginati ce dezastru ar fi fost altfel?", a adaugat, razand, presedintele SUA. Vezi si: Hans Klemm se simte bine? Declaratii extrem de inoportune la inceperea anului universitar Acesta a fost intrebat despre relatia cu alcoolul a judecatorului Brett Kavanaugh, candidatul sau pentru Curtea Suprema, care este acuzat de o agresiune sexuala la inceputul an ...