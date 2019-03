Donald Trump opreste la sol toate avioanele Boeing 737 MAX 8 si MAX 9

Donald Trump 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca toate avioanele Boeing 737 MAX 8 si MAX 9 vor fi oprite la sol in SUA, dupa ce un astfel de avion al companiei Ethiopian Airlines s-a prabusit duminica, provocand moartea a 157 de oameni, conform Agerpres. "Vom decreta de urgenta interzicerea tuturor zborurilor (de avioane Boeing) 737 MX 8 si 737 MAX 9", a declarat Trump de la Casa Alba. "Securitatea americanilor, si a tuturor pasagerilor, este prioritatea noastra absoluta", a adaugat el. Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) a decis, marti, suspendarea tuturor zborurilor in Europa cu avioane Boeing 737 MAX, in urma tragediei aviatice produse duminica in Etiopia. ...