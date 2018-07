Donald Trump porneste un razboi impotriva gigantilor din presa americana: "Nu fac nimic altceva decat sa scrie stiri negative"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele american, Donald Trump, a lansat un nou atac asupra New York Times, la cateva ore dupa ce a declarat ca a avut „o intalnire foarte buna” cu editorul New York Times privind faptul ca a numit jurnalistii „dusmanii poporului”, scrie The Guardian. „Ziarul esuat New York Times si Amazon Washington Post nu fac nimic altceva in afara decat sa scrie stiri negative despre orice realizare pozitiva. Iar acest lucru nu se va schimba niciodata”, a scris Trump pe Twitter. Mai devreme, Casa Alba confirmase ca Trump s-a intalnit cu editorul New York Times, A. G. Sulzberger pe 20 iulie, pentru a discuta despre afirmatiile anterioare ale lui Trump, in care el numea jurnalistii ca fiind „dusma ...