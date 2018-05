Donald Trump s-a facut de ras: Cum a BOTEZAT-O pe soția sa, chiar pe Twitter

Președintele Donald Trump a dat un nou motiv de ironii criticilor săi. Într-un mesaj publicat pe Twitter, președintele american anunță revenirea soției sale, Melania Trump, la Casa Albă, după intervenția chirurgicală pe care a suferit-o la rinichi.

Aparent un gest pozitiv, scrierea mesajului s-a întors împotriva s-a după ce Donald Trump a tastat greșit numele soției sale, „Melanie” în loc de „Melania”.

“Great to have our incredible First Lady back home in the White House. Melanie is feeling and doing really well. Thank you for all of your prayers and best wishes!”, preia de pe Twitter agenția apnews.com.

Modificând postarea și corectând numele scris greșit, Donald Trump a păstrat totuși starea descrisă: „she was feeling great”, ar indica aceeași sursă menționată.