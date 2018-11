Donald Trump si Vladimir Putin se vor intalni din nou. Ce decizii vor lua privind Europa

Donald Trump si Vladimir Putin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O intalnire “lunga” si de “substanta” intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump va loc in cadrul summitului G20, relateaza Agerpres, citandu-l pe Iuri Usakov, un consilier al Kremlinului. Oficialul rus a precizat, insa, ca aspecte legate de desfasurarea acestei intalniri mai trebuie inca puse la punct cu Washingtonul. Summitul G20 este programat pentru intervalul 30 noiembrie - 1 decembrie, si se va desfasura in Argentina. Cei doi sefi de stat au o potentiala lista de subiecte importante de discutii, precum: - conflictul din Ucraina; - Razboiul Civil din Siria; - Tratatul Nuclear (INF); - presupusul amestec al Rusiei in ale ...