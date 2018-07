Donald Trump spera sa ajunga la un acord comercial „corect” cu Uniunea Europeana

Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a anuntat ca Rapid are un nou patron.

Cristi Brancu aruncă "bomba" după împăcarea dintre Bianca Drăgușanu și Tristan Tate. Prezentatorul TV a subliniat că declarația devastatoare și plină de ironie a milionarului englez la adresa moderatoareide la emisiunea "Te vreau lângă mine" a fost modificată. În cadrul unui interviu, Cristian Brancu a spus care a fost aceasta, de fapt. Declarația lui Tristan […]