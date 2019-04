Donald Trump: "Statele unite nu mai au capacitatea de a primi migranti. Sunt pline"

Donald Trump 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Statele Unite nu mai au capacitatea de a primi migranti, sunt ''pline'', a declarat presedintele american, Donald Trump, vineri, in Calexico, un mic oras din California situat la granita cu Mexicul, unde s-a deplasat pentru a-si transmite in cea mai simpla maniera mesajul contra imigratiei ilegale, relateaza AFP. Imigrantii ilegali "coplesesc sistemul nostru de imigratie si aceasta nu mai poate continua", a spus el in timpul unei intalniri cu ofiteri de politie de la granita, inainte de a inspecta o parte din zidul pe care intentioneaza sa-l ridice intre cele doua tari. Vezi si: Mike Pence, critici DURE la adresa Germaniei: "Este inacceptabil ca prima economie ...