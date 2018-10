Donald Trump, surprins intr-o ipostaza de toata jena despre care vorbeste tot internetul. Cum a fost filmat in timp ce urca in avionul prezidential - VIDEO

Donald Trump hartie igienica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele american, Donald Trump, a fost tinta glumelor internautilor si presei americane, joi, in timp ce urca in avionul prezidential, iar o bucata de hartie igienica flutura sub talpa pantofului sau stang, cu fiecare pas. Sub ochii atent al aparatelor de fotografiat, seful Casei Albe a urcat pe treptele avionului prezidential ... cu o bucata de ce pare a fi hartie igienica lipita de talpa pantofului sau stang. Gurile rele au comentat ca cel mai puternic om de pe Pamant a trecut pe la baie inainte de calatorie si nu a observat ca a luat cu el ceva. Citeste si: Surpriza! Kim Jong-un favorit la castigarea premiului Nobel pentru Pace Donald Trump a urcat scarile Air Force One cu ...