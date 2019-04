Donald Tusk ia in considerare optiunea amanarii cu 12 luni a termenului de iesire a Marii Britanii din UE

donald tusk google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Donald Tusk, presedintele Consiliului European, ia in considerare optiunea amanarii cu 12 luni a termenului de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, cu mentiunea ca prelungirea va fi „flexibila”, a declarat un oficial european, citat de BBC. Conform planului presedintelui Consiliului European, Marea Britanie ar putea parasi Blocul comunitar mai devreme de 12 luni daca Parlamentul aproba un acord. Sugestia lui Donald Tusk ar trebui sa primeasca intai aprobarea liderilor Uniunii Europene, in cadrul summitului UE de saptamana viitoare. Prim-ministrul britanic Theresa May si liderul opozitiei, Jeremy Corbyn, vor continua vineri discutiile privind Brexit. Discutiile de miercuri si joi au fo ...