Donald Tusk: ''Oferta UE pentru amanarea Brexit-ului a fost acceptata de premierul britanic''

tusk may google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul britanic, Theresa May, a acceptat cele doua "scenarii" privind amanarea Brexit-ului oferite de Uniunea Europeana, a anuntat joi seara presedintele Consiliului European, Donald Tusk. "M-am intalnit cu premierul premierul Theresa May in mai multe randuri in aceasta seara pentru a fi sigur ca Regatul Unit accepta scenariile unei extinderi si sunt incantat sa confirm ca avem un acord in aceasta privinta", a declarat Donald Tusk. Liderii europeni au propus joi seara Regatului Unit doua optiuni pentru amanarea Brexit-ului dupa data prevazuta initial, 29 martie, potrivit concluziilor summitului european de la Bruxelles. E OFICIAL. Theresa May i-a cerut lui Donald Tusk amanarea Brexit ...