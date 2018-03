Dorel Caprar anunta ca PSD Arad il sustine neconditionat, la Congresul extraordinar, pe Liviu Dragnea

Social-democraţii din judeţul Arad s-au întrunit duminică, într-o conferinţă extraordinară, în care au stabilit delegaţia pentru Congresul din 10 martie şi au adoptat o rezoluţie de susţinere a lui Liviu Dragnea la conducerea partidului. "Organizaţia PSD Arad va avea la Congresul Extraordinar din 10 martie 47 de delegaţi. Am adoptat o rezoluţie prin care îl susţinem necondiţionat pe domnul preşedinte Liviu Dragnea, pentru că este preşedintele sub comanda căruia Partidul Social Democrat a obţinut cele mai multe şi cele mai bune rezultate. Şi mai mult, consider că votul primit de PSD din partea românilor dovedeşte faptul că programul nostru de guvernare este cel mai bun program de guvernare de după Revoluţie", a declarat, pentru Agerpres, deputatul Dorel Căprar, preşedinte al Organizaţiei judeţene PSD Arad.

Acesta a adăugat că social-democraţii au o responsabilitate în faţa românilor şi un mandat obţinut prin vot popular, având obligaţia de a-şi respecta în totalitate promisiunile şi de a duce mai departe procesul de reformă în toate sferele societăţii româneşti.

"Partidul Social Democrat trebuie să rămână principala forţă progresistă a României, calea ei spre civilizaţie, modernitate şi respect european. Noi, social-democraţii arădeni, credem că preşedintele Liviu Dragnea este singurul capabil să menţină echilibrul, unitatea şi dezvoltarea partidului pe coordonatele sale doctrinare", a mai preşedintele PSD Arad.