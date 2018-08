Dosar de moarte suspecta dupa ce a fost descoperit cadavrul unei femei in curtea spitalului Obregia. Pacienta avea schizofrenie si obisnuia sa fuga de acasa

Distribuie Tweet Facebook E-mail Ce-ai spune de un burger suculent si apetisant? Avem vesti bune! Recent, in food court Iulius Mall Cluj s-a inaugurat o noua locatie. Orotoro, lantul de restaurante specializat in burgeri, isi intampin ...

Andreea Tonciu e pusă pe schimbări radicale! Bruneta şi-a dat refresh şi e mai pregătită ca niciodată să revină în televiziune. Invitată în emisiunea „Star matinal”, Andreea Tonciu a mărturisit că vrea să slăbească cel puţin 10 kilograme pentru a ajunge la o greutate optimă pentru apariţiile pe micul ecran. Iar primul pas l-a făcut: […] The post Andreea Tonciu s-a îngrășat 15 kilograme! Bruneta nu se mai recunoaște în fața oglinzii appeared first on Cancan.ro.