Dosar penal pentru o ieseanca, dupa ce a lasat un prieten sa-i conduca masina. Barbatul era beat si nu avea nici permis

La data de 6 ianuarie, politistii din cadrul Biroului Rutier Pascani au oprit pentru control un autoturism condus de un barbat de 31 de ani, din comuna Motca, pe strada 13 Decembrie, din municipiul Pascani. "In urma verificarilor efectuate de politisti, s-a constat ca barbatul nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, intrucat barbatul prezenta halena alcoolica, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultand o alcoolemie de peste 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta a fost condus la o unitate medicala, unde i-au fost recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Totodata, in autoturism a fost identificata proprietara vehiculului, o tanara de 28 de ani, d ...