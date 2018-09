Dosar pentru furt cu A.N.“, aflat in lucru la Politie. De echipamente s-au bucurat si firme de casa: Unde sunt ambarcatiunile Primariei Constanta achizitionate acum 16 ani? (document)

Un program demarat în 2002 de Primăria Constanța împreună cu Ministerul Turismului, condus de Dan Matei Agathon, l-a reprezentat „Bazele de agrement nautic”. Atunci au fost înființate astfel opt baze nautice amplasate atât pe malul mării, cât și pe malul lacului Siutghiol, în vederea diversificării ofertei de sporturi nautice și de agrement. Patru dintre baze au fost amenajate în apropierea mării, în zona Parc, zona Flora, zona Iaki - Riviera, zona Lido, iar alte patru pe lacul Siutghiol: Neptun, Tic-Tac, Pinguin și Caraiman.

Pinguin Agrement SRL/Pinguin Construct SA

Damianis Company SRL

Situația ambarcațiunilor deținute de Primăria Constanța

O șalupă a Primăriei a fost furată

Constănțenii și turiștii pasionați de sporturile nautice s-au bucurat timp de un sezon de ambarcațiunile achiziționate prin HG 816/31.07.2002 din fondul bugetar de rezervă aflat la dispoziția Guvernului condus deîn acel an.Pentru dezvoltarea agrementului nautic în stațiunea Mamaia au fost achiziționate 17 ambarcațiuni de tip caravelă, catamaran, șalupe rigide și motoare outboard. La încheierea contractelor s-a plătit un avans de 30% din valoarea lor, restul urmând să fie achitat în funcție de alocațiile bugetare aprobate, astfel încât, până la sfârșitul anului 2002, acestea au fost achitate integral.În urma unei adrese formulate pe Legea 544/2001 de cotidianul ZIUA de Constanța, Primăria Constanța susține că, imediat după achiziție, ambarcațiunile au fost depozitate la UM 2192 (fosta unitate militară de Hidroaviație) de la Palazu Mare, care, în prezent, aparține Academiei Navale „Mircea cel Bătrân“, după care, susțin reprezentanții municipalității, au fost date spre folosință punctelor de agrement din stațiunea Mamaia conform contractelor de asociere în participațiune încheiate între municipalitatea și următoarele societăți comerciale: SC Nortech Trade SRL; SC Damianis Company SRL; SC Romaris SRL; SC Pinguin Agrement SRL. Apoi, contractul a fost cesionat către SC Pinguin Construct. Pe parcursul anilor, aceste contracte au fost sau nu prelungite cu societățile amintite. Mai jos puteți citi informații despre toate firmele care au utilizat ambarcațiunile de-a lungul celor 16 ani.În urmă cu doi ani, în aprilie 2016, aleșii locali municipali au aprobat, la inițiativa viceprimarului, un proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța; una dintre ele, în suprafață de 255 de metri pătrați, fiind retrocedată către firmaadministrată, la momentul depunerii notificărilor către Primăria Constanța, de. Aceeași femeie al cărei nume a fost legat, de-a lungul timpului, de mai multe afaceri care duceau la cercul restrâns al prietenilor lui Radu Mazăre, fostul primar al Constanței.Prin Dispoziția 839/2013, această firmă a fost pusă în posesie cu un teren de 255 de metri pătrați pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, zona Forte Systems. Terenul este, în prezent, un spațiu verde, situat chiar în fața clădirii Forte Systems, între Raiffeisen Bank și Dispensarul TBC, în zona intersecției bulevardelor Lăpușneanu cu strada Soveja.Nortech Trade mai are terenuri „norocoase“ în Constanța. În anul 2011, când s-a construit cel de-al treilea supermarket Lidl, cel de pe Baba Novac, din cartierul Tineretului, firma a fost cea care a depus la instituțiile abilitate documentele pentru avizarea proiectului. La data respectivă, ZIUA de Constanța a reușit totuși să ia legătura cu. „Nu pot să vă dau detalii, este o convenție cu Lidl. Nu știu exact unde este terenul, nu am documentele în față. Dețin mai multe terenuri”, declara Ionescu.Acesta a recunoscut că societatea Nortech Trade a depus documentele pentru a vinde terenul celor de la Lidl cu tot cu avize. Ce nu ne-a lămurit Valentin Gheorghe Ionescu este dacă, de fapt și de drept, terenul face parte din vreo retrocedare a administrației Mazăre.În aceeași perioadă, asociat unic în firma Nortech Trade SRL este mult mai celebra societate Habitat și Ambient SRL, controlată, la rândul său, de Valentin Gheorghe Ionescu. Acesta din urmă, cunoscut și drept Grizly, a fost coleg de facultate cu Radu Mazăre, Sorin Strutinsky și Nicușor Constantinescu.SC Habitat și Ambient SA a fost înființată în anul 2003, în prezent având un asociat persoană juridică, Guillin Investments Limited (93,33%), cu sediul în Nicosia, Cipru, și un asociat persoană fizică, Valentin Gheorghe Ionescu (6,67%), fost coleg de facultate cu Mazăre, acesta fiind unul dintre fondatorii firmei și în prezent având și calitatea de administrator. În firmă s-a mai regăsit la un moment dat și familia Giurgiucanu.Revenind la Nortech Trade, firma a fost administrată, la data cererilor depuse la Primărie, de Mihaela Elvira Chiriac, actuală Gherasim Tănase. În prezent, atât în Nortech Trade, cât și în mai multe firme în care apărea ca administrator, locul Mihaelei Elvira Gherasim Tănase a fost luat de o anume Ana Chișor. Ulterior, SC Nortech Trade SRL i-a avut ca asociați SC Habitat și Ambient SA și persoana fizică Ozghen Husein.În prezent, SC Nortech Trade SRL are ca asociat unic persoana juridică Malinara Holdings LTD, cu sediul social în Cipru. Obiectul de activitate al societății administrate de Ana Chișor este reprezentat de activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești etc.Pe 17 septembrie 2015, societateaera în reorganizare judiciară. Victoria SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Romaris SRL, conform încheierii nr. 817, din data de 2.07.2012, pronunțată de Tribunalul Constanța - Secția a II a Civilă - în dosarul nr. 7372/118/2012, în temeiul art. 17 și al următoarelor din Legea privind procedura insolvenței, convoacă întrunirea Comitetului Creditorilor SC Romaris SRL.Potrivit Buletinului Procedurilor de Insolvență nr. 14943/08.09.2015, Comitetul Creditorilor s-a întrunit la sediul administratorului judiciar. Pe ordinea de zi este inclus un singur punct, și anume aprobarea raportului financiar aferent trimestrului X de la confirmarea planului de reorganizare. Romaris SRL are sediul social în municipiul Constanța, a fost înființată în anul 1991, Actualmente, iar asociații firmei, persoane fizice, sunt:șiUltimii doi sunt și administratori. Obiectul de activitate al firmei - transportul cu taxiuri.În 2013, pe societateafuncționa Pinguin Fish Restaurant, cu sediul în Portul Tomis din municipiul Constanța, administrată dea fost înființată în 2002 și a avut sediul social în municipiul Constanța, Mamaia, restaurant Tic-Tac, hotel Picadilly, mal lac. Acționar în firmă eracare mai este mai este asociat în Dorada Transporting SRL sau Sea Sharks SRL. Societatea Pinguin Construct SA a fost radiată în 2009. Gherasim este, de anul trecut, asociat cu, administrator public al județului Constanța, în Airtours SRL.În 2017, Mirela Florența Matichescu și, asociați în cadrul societății comerciale Airtours SRL, au decis cooptarea în calitate de asociat a lui Marius Felician Gherasim, care a venit cu un aport de în numerar la capitalul social în sumă de 460 de lei, reprezentând 46 de părți sociale.Potrivit Monitorului Oficial, societatea comercială Damianis Company SRL a fost înființată în 2002, a avut sediul social în Constanța și un capital social subscris de 2.000.000 de lei. Laurențiu Damian a avut calitatea de calitate de asociat unic și de administrator. Obiectul de activitate al societății a fost „activități recreative“.Prin rezoluția nr. 15996/27.07.2011 pronunțată în ședința din data de 27.07.2011, societatea Damianis Company SRL a fost radiată din Registrul Comerțului. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în același an.Așa cum vă informam mai sus, în 2002, Primăria Constanța a achiziționat 17 ambarcațiuni de agrement și trei motoare prin vânzare-cumpărare, după cum urmează: patru caravele, două catamarane 14 Phantom, două catamarane 18, trei șalupe rigide și șase catamarane 16 Phantom.„În prezent, din totalul de 17 ambarcațiuni și trei motoare au mai rămas 16 ambarcațiuni, dintre care 11 sunt folosite cu titlu gratuit de către Clubul Nautic Român Constanța pentru o perioadă de un an de zile, conform HCL 282/31.07.2018 (n.r. contractul a fost reînnoit), iar restul de cinci ambarcațiuni și cinci motoare se află în depozitul Primăriei Constanța, având un grad de uzură ridicat“, ne-au precizat reprezentanții municipalității.Cazul șalupei furate este cercetat de mai bine de trei ani de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța. Dispariția ambarcațiunii, care avea o valoare de inventar de aproximativ