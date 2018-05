Dosarul Bombonica, la un pas de final. Dragnea, așteptat la ICCJ

Lavinia Pirva, marturisire despre relatia cu Stefan Banica Jr.: „Ne despartim…" google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lavinia Pirva si Stefan Banica Jr. for ...

Irinel Columbeanu, amorezat pana peste cap de o tinerica sexy! Poze incendiare - FOTO

Ce coincidenta! Si Eurovision se muta de la Tel Aviv la Ierusalim in 2019 În contextul conflictului politic extrem de tensionat, israeliana Netta Barzilai, câştigătoarea Eurovision 2018, a pus paie pe foc, declarând pe scenă: „Ne vedem în Ierusalim". Ulterior, oficialii din Tel Aviv au anunţat că nu vor să organizeze următoarea ediţie a competiţiei muzicale.

Alerta cu bomba la o banca din centrul orașului Giurgiu. Pirotehniștii au ajuns, de urgența, la fața locului Alertă cu bombă la o bancă din centrul municipiului Giurgiu. Accesul în zona băncilor Bancpost și BRD a fost oprit de oamenii legii, în această dimineață, ca urmare a unei alerte telefonice la 112. O investigație este în curs de desfășurare,

Medicina estetica nu este doar pentru femei! Cum a intinerit Cornel Pasat cațiva ani in doar 30 de minute A făcut furori pe vremuri, dar iată că timpul nu-l iartă nici pe Cornel Păsat! Așa că fostul iubit al Oanei Roman n-a stat pe gânduri și s-a pus pe treabă!

Insarcinata in șase luni, Camelia Potec este panicata. "Analizele nu mi-au ieșit foarte bine!" Motivul pentru care merge tot mai des la ginecolog Camelia Potec urmează de devină mămică peste doar câteva săptămâni și, logic, arde de nerăbdare să-și țină fetița în brațe. Faptul că va deveni părinte o neliniștește, însă, pe frumoasa sportivă care merge des la control, pentru a se asigura că nu apar complicații.

Și-a ucis soția cu o cratița luata de pe aragaz, plina cu apa și mazare. Motivul este absolut incredibil Andrew McIntosh (54 de ani) este acuzat că și-a ucis soția, Patricia, cu o cratiță pentru că femeia ar fi refuzat să scadă din prețul de vânzare al casei în care au locuit până să se despartă. Aceasta a fost găsită

Judetul Prahova:Incendiu devastator intr-un depozit de materiale plastice. Ard sute de tone de marfa În cursul dimineţii, un incendiu puternic a izbucnit la un depozit materiale plastice din comuna Bucov, sat Pleașa. Potrivit ISU Prahova, ard aproximativ 300 de tone de materiale plastice. Pompierii intervin cu cinci autospeciale cu 25 de pompieri. Este o degajare mare de fum.

O femeie din Iași și-a injunghiat soțul pentru ca nu voia sa intrețina relații sexuale cu ea O femeie din Iași, în vârstă de 58 de ani și-a înjunghiat soțul deoarece nu voia să întrețină relații sexuale cu ea. Femeia a fost condamnată la 10 ani de închisoare, dar pedeapsa nu este definitivă. Bărbatul femeii fugea de