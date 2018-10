Dosarul Colectiv. La trei ani de la tragedie, procesul se reia aproape de la zero

Jurnalistul Jamal Khashoggi a fost ucis la Istanbul, înaintea unor dezvăluiri compromițătoare pe care președintele Erdogan le anunțase. Presa tucă a publicat luni noi informaţii care-l implică pe prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman. Potrivit cotidianului turc Yeni Safak, bărbatul prezentat ca fiind şeful comandoului saudit de 15 agenţi trimişi la Istanbul să-l omoare pe […] The post Jurnalistul Jamal Khashoggi a fost ucis! Detalii șocante despre crimă: ”Scos din Consulat în 15 bucăți!” appeared first on Cancan.ro.