Dosarul ''Gala Bute''. Ce doreste sa afle Instanta suprema

Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea sesiza Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in dosarul "Gala Bute", cu trei intrebari, care in esenta se refera la posibilitatea unei instante nationale de a nu aplica o decizie a Curtii Constitutionale atunci cand sunt afectate interesele financiare ale comunitatii europene. Completul care judeca dosarul "Gala Bute", in care este acuzata Elena Udrea, a ridicat din oficiu posibilitatea de sesizare a CJUE, in legatura cu deciziile Curtii Constitutionale privind completurile de 5 judecatori si care afecteaza dosarele de fraude cu fonduri europene. Instanta suprema doreste sa intrebe CJUE daca deciziile Curtii Constitutionale (care ...