Dosarul lui Daniel Dragomir, construit pe falsuri. Fostul colonel SRI, plangere penala impotriva procurorului militar Gheorghe Mihai de la DNA

Lucruri uluitoare ies la iveală din dosarul în care colonelul SRI Daniel Dragomir a fost “săltat” de DNA și arestat preventiv pentru mai bine de jumătate de an, pentru ca, în final, să fie achitat pentru toate faptele pentru care fusese aruncat după gratii, primind cu chiu cu vai o condamnare de 1 an închisoare cu The post Dosarul lui Daniel Dragomir, construit pe falsuri. Fostul colonel SRI, plângere penală împotriva procurorului militar Gheorghe Mihai de la DNA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.