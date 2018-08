Dosarul placutelor anti-PSD va fi clasat

Dosarul penal deschis pe numele soferului cu numere anti-PSD se va inchide. Politia a anuntat ca va propune Parchetului clasarea anchetei. Mai mult, seful Politiei a cerut o ancheta pe tema comunicarilor contradictorii ale subordonatilor sai pe aceasta tema.

Placutele de inmatriculare, retrase de autoritatile suedeze, vor fi transmise acestei tari, iar soferului i se va permite sa circule cu placutele permanente.

Comunicatul IGPR:

„Avand in vedere interesul public major in ceea ce priveste circulatia pe drumurile publice din Romania a unui autoturism inmatriculat in Suedia, Centrul de Informare si Relatii Publice al Inspectoratului General al Politiei Romane este abilitat sa comunice urmatoarele:

In conformitate cu ultimele precizari primite pe canalele de cooperare politieneasca internationala, Politia Romana va preda autoritatilor suedeze numerele de inmatriculare personalizate, cu continut obscen, ridicate la data de 31 iulie 2018, intrucat acestea au fost retrase de catre emitent. Cu respectivul autoturism se poate circula numai cu utilizarea numerelor de inmatriculare permanente.

Referitor la modul eronat in care Directia Rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane a realizat argumentarea juridica privind aplicabilitatea, in acest caz, a Conventiei de la Viena, din anul 1968, inspectorul general al Politiei Romane a dispus deja declansarea unor verificari, la finalul carora vor fi luate masurile legale care se impun si vor fi aduse, de indata, la cunostinta opiniei publice.

In ceea ce priveste dosarul penal instrumentat in prezent, in cursul zilei de astazi, Brigada de Politie Rutiera din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti va propune unitatii de parchet competente solutia de clasare a cauzei”.

